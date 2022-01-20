Межведомственная комиссия утвердила экипажи "Союзов" со стартами в 2022-2024 годах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Основные и дублирующие экипажи кораблей "Союз МС", запуск которых намечен на 2022-2024 годы, были утверждены межведомственной комиссией. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на транспортных пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах", - говорится в сообщении.

В частности, был подтвержден полет космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова в марте на корабле "Союз МС-21". Утверждение проходило еще в мае 2021 года. "Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать трех российских профессиональных космонавтов", - подчеркнули в госкорпорации.

Также был подтвержден полет в основном экипаже МКС-68 на корабле "Союз МС-22", старт которого намечен на сентябрь, космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной.

"В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о перекрестных полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" - астронавта NASA Франциско Рубио", - добавили в Роскосмосе.

Перекрестные полеты

Роскосмос и NASA уже подготовили проект соглашения по перекрестным полетам астронавтов США на российских "Союзах" и космонавтов РФ на американских кораблях, он проходит согласование с МИД России.

Ранее в интервью газете The New York Times глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует осуществлять совместно с NASA по одному перекрестному полету в год в 2022-2024 годах. Ранее он рассказал журналистам, что космонавт Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов в 2022 году. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства.