Мощная вспышка класса М произошла на Солнце 20 января

ТАСС, 20 января. Мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце 20 января, из-за нее на Земле могут наблюдаться нарушения радиосвязи и сбои в работе навигационных систем. Об этом говорится в данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики им. Федорова (ИПГ) Росгидромета.

"Двадцатого января в группе 2929 (N08W76) в 09:01 мск зарегистрирована вспышка класса M5.5 продолжительностью 21 минута. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы и всплесками радиоизлучения II, IV спектрального типа. Наблюдалось нарушение КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам.

ИПГ также сообщил, что через 29 минут после вспышки, в 09:30, "началось вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий".

Согласно мониторингу космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу планеты оценивается на уровне R2, что означает проблемы в навигации, влияющие на определение местоположения кораблей и самолетов, и потери радиоконтакта с ними на десятки минут.

Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в данный момент находится на самом низком уровне - S1.