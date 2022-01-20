В России разработали новые методы контроля ракетно-космической обстановки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты АО "Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца" (РТИ) разработали новые методы контроля воздушно-космического пространства и определения групповых целей в условиях сложной электромагнитной обстановки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе РТИ.

Новый алгоритм обнаружения целей разработан для радиолокационных станций (РЛС) дальнего обнаружения (ДО) и обуславливается значительно усложнившейся электромагнитной обстановкой в районе дислокации РЛС.

"Современные условия развития требуют от РЛС ДО решения как новых, так и традиционных задач без потери качества работы. Новые задачи - это развитие космической инфраструктуры, которая влечет за собой, прежде всего, появление на орбитах все большего количества группировок спутников", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по научной работе РТИ Анатолия Леухина.

По его словам, внедрение предложенных алгоритмов в ПО обеспечит своевременную адаптацию к изменяющейся фоно-целевой обстановке и существенно повысит качество функционирования РЛС.

Как пояснили в РТИ, разработанные алгоритмы успешно выделяют траектории одиночных целей из группы объектов при параллельном и смешанном движении. Кроме того, сокращается время обработки информации и учитывается изменяющаяся помеховая обстановка. Также при превышении уровня мощности помехи, например Солнца, алгоритмы можно улучшить.