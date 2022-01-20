Рогозин ответил кадрами "Вечеров на хуторе близ Диканьки" на идею украинского космодрома

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на инициативу украинской стороны создать космодром у побережья Черного моря, сравнив ее с полетом кузнеца Вакулы на черте.

"Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", - сообщил он на своей странице в Twitter, сопроводив эту публикацию кадрами из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", на которых кузнец Вакула летит верхом на черте.

В четверг агентство Укринформ сообщило, что украинские ученые считают возможным строительство собственного космодрома на побережье Черного моря. Такая инициатива обсуждалась в четверг в ходе учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.