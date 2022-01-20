{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин ответил кадрами "Вечеров на хуторе близ Диканьки" на идею украинского космодрома

Глава Роскосмоса сравнил идею с полетом кузнеца Вакулы на черте

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на инициативу украинской стороны создать космодром у побережья Черного моря, сравнив ее с полетом кузнеца Вакулы на черте.

"Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", - сообщил он на своей странице в Twitter, сопроводив эту публикацию кадрами из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", на которых кузнец Вакула летит верхом на черте.

В четверг агентство Укринформ сообщило, что украинские ученые считают возможным строительство собственного космодрома на побережье Черного моря. Такая инициатива обсуждалась в четверг в ходе учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичУкраинаРоссия
В России разработали новые методы контроля ракетно-космической обстановки
По словам заместителя генерального директора по научной работе РТИ Анатолия Леухина, внедрение предложенных алгоритмов в ПО обеспечит своевременную адаптацию к изменяющейся фоно-целевой обстановке и существенно повысит качество функционирования радиолокационных станций
Читать полностью