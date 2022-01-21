В России началась сборка первого спутника с плазменным двигателем VERA

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Компания "Спутникс" и лаборатория Института МИФИ начали сборку спутника, который будет использовать плазменный двигатель VERA их разработки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института "ЛаПлаз" НИЯУ МИФИ и компании "Спутникс", входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U (30х10х10 см - прим. ТАСС) с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly)", - отметили в пресс-службе.

В планах группы и института создание двух таких спутников, сообщил президент Sitronics Group Николай Пожидаев. "В наших совместных планах - собрать два экспериментальных наноспутника с плазменной установкой для проведения дальнейших летных испытаний. Важной задачей двигателей является разведение спутников, запускаемых единой группой, по разным точкам орбиты с целью увеличения одновременно контролируемой площади", - пояснил он.

Как уточнили в группе, спутники смогут выполнять на орбите различные задачи, в том числе заниматься дистанционным зондированием Земли, выявлением стихийных бедствий, собирать данные о перемещении морских и воздушных судах, поддерживать интернет вещание, обеспечивать связь с удаленными автономными метеорологическими и океанографическими станциями.

В декабре в пресс-службе Sitronics Group сообщили ТАСС о старте в РФ испытаний плазменного двигателя, который сможет удерживать положение малых космических аппаратов на орбите.