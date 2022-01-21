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В Японии отложили первый пуск новой ракеты-носителя H3

Агентство Kyodo сообщило, что причина отсрочки заключается в необходимости проведения дополнительной проверки двигателя

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отложило первый пуск новой ракеты-носителя H3, который планировалось осуществить до конца марта. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, причина отсрочки заключается в необходимости проведения дополнительной проверки двигателя ракеты. Сведений о новых сроках запуска не приводится. Первоначально он планировался на 2020 финансовый год (завершился 31 марта 2021 года).

Разработкой H3 с 2013 года по заказу JAXA занимается корпорация Mitsubishi Heavy Industries. В настоящее время Япония использует ракеты-носители H-2A и Epsilon.

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