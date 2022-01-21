Китай в конце февраля - начале марта готовится к запуску ракеты нового поколения CZ-8

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Космодром Вэньчан на северо-востоке китайской провинции Хайнань в конце февраля - начале марта готовится к запуску ракеты-носителя нового поколения CZ-8 ("Чанчжэн-8"). Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

По его данным, CZ-8 была доставлена на остров морем из порта города Тяньцзинь (север страны). Ракета уже находится на стартовой площадке, специалисты приступили к проведению работ по ее подготовке к запуску.

Двухступенчатая CZ-8 среднего класса использует экологически чистое жидкое топливо. Она может выводить на геосинхронную орбиту 3-4,5 тонны полезного груза.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B ("Чанжчэн-5" и "Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн).