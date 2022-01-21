Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства национального космического центра

Москва, 21 января. /ТАСС/ Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

"Несмотря на пандемию, развитие города не останавливается. Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший проект по созданию научно-технологического кластера. Около 2 млн кв. м. мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов", - сказал мэр в ходе осмотра строительства.

Он подчеркнул, что ядром комплекса станет научно-космический центр, который строится совместно с Роскосмосом, значительная его часть уже построена. "Построено уже семь этажей, три-четыре-пять этажей в месяц мы будем возводить дальше, чтобы в 2023 году передать объект Роскосмосу", - отметил Собянин.

Как подчеркнул Рогозин, в центре планируется разместить 20 тыс. инженеров, конструкторов и административный персонал.

"По поручению президента Москва вместе с Роскосмосом возрождаем эту территорию, выводим на новый уровень работу Роскосмоса здесь, чтобы центральное ядро госкорпорации получило новую жизнь и новые задачи", - сказал Собянин.

По его словам, также улучшается транспортная доступность района Фили, где идет стройка: планируется построить два моста в Мневники для того, чтобы можно было добраться до станций метро как пешком, так и на автомобиле или общественном транспорте.

О национальном космическом центре

Согласно материалам пресс-службы столичной мэрии, главной доминантой реорганизованной территории станет комплекс зданий национального космического центра общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Создание центра позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве.

Кроме того, в состав национального космического центра войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства.

Помимо строительства комплекса зданий НКЦ проект предусматривает сохранение производственного комплекса ГКНПЦ им. Хруничева, который будет занимать порядка 50 га.