Не менее двух легких ракет "Ангара" запустят в 2022 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что в этом году будет осуществлено не менее двух запусков легких ракет-носителей "Ангара". Об этом сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в пятницу.

"Как вы знаете, испытательные пуски "Ангары" идут уже полным ходом. В декабре проведен очередной пуск. В этом году мы запустим не менее двух легких ракет "Ангара", - отметил Рогозин во время посещения строительства Национального космического центра (НКЦ) в Москве.

Как уточнил глава госкорпорации, Роскосмос рассчитывает, что контакт студентов технических вузов, кафедры которых будут расположены в НКЦ с инженерами, конструкторами действующих конструкторских бюро, а также их работа на опытном производстве будут иметь синергетический эффект по выращиванию нового поколения работников ракетно-космической отрасли.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.