Космонавт Корсаков заявил о большей уверенности в российском скафандре, чем в американском

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Космонавт Сергей Корсаков, который должен вместе с коллегами Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым отправиться на МКС 18 марта, заявил, что считает российский скафандр "Сокол" более надежным, чем скафандр американской компании SpaceX.

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"Признаться, в "Соколе" чувствуешь себя гораздо увереннее и надежнее, чем в скафандре от SpaceX. И мне нравится его классический олдскульный вид, хотя, бесспорно, Илон Маск сделал действительно стильный космический костюм", - написал Корсаков на своей странице в Instagram.

Космонавт отметил, что провел контрольную примерку скафандра перед полетом. "Этот конкретный скафандр уже проверен мной не раз и даже дважды слетал на запуск ракеты на Байконур - первый раз он хотел улететь в составе экипажа "Союз МС-18", а второй раз подстраховывал скафандр Юлии Пересильд. Но, к счастью, у киноэкипажа прошло все удачно", - рассказал он.

По словам Корсакова, в следующий раз он увидит свой скафандр на Байконуре за пару недель до старта, где испытает его работу в корабле "Союз МС-21".

Сейчас в пилотируемых полетах для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности членов экипажа космического корабля в случае разгерметизации корабля космонавты использую скафандр "Сокол-КВ2". Он изготавливается в НПП "Звезда" индивидуально для каждого космонавта.

В марте прошлого года Павел Власов, который на тот момент занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал, что Корсаков является одним из первых претендентов, кто может полететь на американском корабле Crew Dragon. По его словам, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения. Теперь первой претенденткой на полет на Crew Dragon является космонавт Анна Кикина.