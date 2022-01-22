Рогозин запросит позицию NASA по отказу США выдать визу российскому космонавту

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал запросить позицию NASA по отказу США выдать российскому космонавту Николаю Чубу визу для поездки на тренировки.
"Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в [Космический] центр им. Джонсона. Я направляю главе NASA запрос по этому инциденту. Это не дело", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона.
Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.
Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.