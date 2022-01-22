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Рогозин запросит позицию NASA по отказу США выдать визу российскому космонавту

Николай Чуб должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал запросить позицию NASA по отказу США выдать российскому космонавту Николаю Чубу визу для поездки на тренировки.

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"Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в [Космический] центр им. Джонсона. Я направляю главе NASA запрос по этому инциденту. Это не дело", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
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