Рогозин: отказ США в визе космонавту из РФ - опасный прецедент для сотрудничества на МКС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Невыдача американской стороной визы космонавту Николаю Чубу является опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта, - опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Позже Рогозин подтвердил эту информацию. При этом он уточнил, что он запросил позицию NASA по этому вопросу.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где они знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.