Центр Хруничева сварил корпуса баков первой "Ангары", которую запустят с Восточного

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Корпуса баков для первой "Ангары-А5", которая будет запущена с космодрома Восточный, уже собраны. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра им. М. В. Хруничева по производству Роман Хохлов.

"Сегодня на омской площадке (ПО "Полет", входит в Центр Хруничева), как и на московской уже сварены корпуса баков под заправочный макет, которым мы будем аттестовывать стартовый комплекс на космодроме Восточный, и первого летного изделия", - сказал Хохлов в эфире программы "Большой космос" на "Роскосмос ТВ".

Кроме того, Хохлов сообщил, что Центр им. М. В. Хруничева впервые за долгое время завершил год без долговых обязательств по ракетной технике.

"Впервые за современную историю Центр Хруничева завершил год без долговых обязательств по ракетно-космической технике, то есть мы до конца года закрыли все действующие контракты госкорпорации Роскосмос на поставку продукции", - сказал он.

По словам заместителя гендиректора предприятия, это касается не только московской, но и всех производственных площадок Центра Хруничева.

Об "Ангаре"

Ранее в пресс-службе Центра им. М. В. Хруничева сообщили ТАСС, что предприятию осталось изготовить четыре тяжелые ракеты-носителя "Протон-М", их производство завершится в 2022 году. 22 июня 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о закрытии проекта "Протон". 22 августа того же года на форуме "Армия-2018" в Кубинке Рогозин сообщил журналистам, что эксплуатация "Протона-М" завершится в 2025 году.

Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная. Двигатели ракеты "Протон-М" используют токсичное топливо на основе гептила, в то время как у "Ангары" топливо на основе керосина.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Пуски тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2" была запущена 9 июля 2014 года.