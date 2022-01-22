Рогозин надеется, что невыдача визы США космонавту Чубу - это недоразумение

Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

"Я надеюсь, что мы столкнулись с недоразумением, поэтому дадим нашим американским коллегам шанс это недоразумение исправить. Тем не менее осадочек все равно остается", - сказал он в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Рогозин добавил, что, возможно, "холодные ветры, которые сейчас дуют из Вашингтона и из Брюсселя" в адрес РФ, стали проецироваться и на космическую деятельность.

22 января в Роскосмосе сообщили, что безопасность пребывания российского космонавта Чуба на МКС во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Как уточнили в госкорпорации, американская виза нужна ему для первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. В связи с отказом выдать визу возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Чуба, добавили в Роскосмосе.

Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию, уточнив, что запросил позицию NASA по данному вопросу.

О тренировках

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.