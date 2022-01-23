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Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире будут построены тысячи спутников

Это приведет к буму ракетостроения, отметил гендиректор госкорпорации Роскосмос
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роскосмос уверен, что в ближайшие годы будут построены сотни, тысячи спутников, что приведет к буму ракетостроения. Такое мнение выразил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии "Факел", и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников", - рассказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

Как отметил глава Роскосмоса, эти спутники потребуется выводить на орбиту. "Следовательно, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а наоборот - дефицит пусковых мощностей. Мы исходим из того, что в 2025-2026 годах нас ждет бум ракетостроения", - сказал он.

Поэтому работы по перспективным ракетам "Союз-5", "Амур-СПГ", "Ангара", а также по совершенствованию существующего "Союза-2", убежден Рогозин, будут востребованы. "Их даже может не хватить, чтобы удовлетворить весь мировой спрос", - добавил гендиректор Роскосмоса.

О возобновлении эксплуатации космодрома "Морской старт"

Несколько вариантов возобновления эксплуатации плавучего космодрома "Морской старт" рассматриваются в настоящий момент, сообщил Рогозин.

"Сейчас мы рассматриваем различные варианты возобновления эксплуатации комплекса. Мое мнение: надо в любом случае сохранить "Морской старт", модернизировать его систему управления под запуски "Союза-5", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, для проекта можно найти зарубежного партнера, который не может обладать космодромом на территории своей страны. Это позволит разделить риски и финансовое бремя на первом этапе.

"В 2020 году я побывал в порту "Славянка" в Приморье, осмотрел состояние обоих судов. Удивительно, что целый космодром, все обслуживающие системы, а также три ракеты-носителя удалось разместить на двух кораблях", - добавил он. Рогозин подчеркнул, что "оживление" проекта "Морской старт" является важной задачей для Роскосмоса на сегодняшний день.

Космодромом "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. В конце сентября прошлого года Рогозин сообщил, что судьба плавучего космодрома "Морской старт" должна быть окончательно определена в ближайшее время.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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