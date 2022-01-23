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Предприятия Роскосмоса разрабатывают проект ж/д платформы для старта ракет

Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина, отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роскосмос поставил задачу предприятиям проработать вопрос создания железнодорожной платформы для запуска ракет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

Сейчас российские ракеты запускаются с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк, Куру (Французская Гвиана). Также у частной компании S7 Space есть плавучий космодром "Морской старт". Однако в настоящий момент пуски с него осуществляться не могут.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Источник: принцип работы нового ж/д старта для ракет будет схож с "Баргузином"
По словам собеседника ТАСС, запускать с такой платформы можно будет только сверхлегкие ракеты, например по типу "Крыло-СВ"
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