Предприятия Роскосмоса разрабатывают проект ж/д платформы для старта ракет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роскосмос поставил задачу предприятиям проработать вопрос создания железнодорожной платформы для запуска ракет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

Сейчас российские ракеты запускаются с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк, Куру (Французская Гвиана). Также у частной компании S7 Space есть плавучий космодром "Морской старт". Однако в настоящий момент пуски с него осуществляться не могут.