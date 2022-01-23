Около 20 мышей смогут поместиться в космический аппарат "Возврат-МКА"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Перспективный космический аппарат "Возврат-МКА" сможет вместить около 20 мышей и 50 кг другой нагрузки, которая сможет пробыть на орбите 30 дней. Об этом сообщил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) по научной работе Владимир Сычев.

Ранее директор ИМБП РАН Олег Орлов сообщал, что "Возврат-МКА" позволит изучить воздействие межпланетного космического пространства на биологический объект в течение долгого времени.

"Аппарат будет небольшой. РКЦ "Прогресс" уже просчитал варианты. Получается, мы можем обеспечить в нем нахождение в течение 30 дней двадцати мышей и примерно 50 кг другой полезной нагрузки", - сказал Сычев в интервью журналу "Русский космос".

В настоящий момент обсуждаются разные орбиты, на которые может быть выведен аппарат. "До 200 тыс. км, то есть далеко за пределы низкой околоземной орбиты, через радиационные пояса и выше", - пояснил замдиректора института.

Сычев также выразил надежду на то, что будет несколько запусков аппаратов "Возврат-МКА", поскольку один полет не даст полной информации.

"С помощью аппаратов "Возврат-МКА" мы сможем исследовать совокупное воздействие на животный организм новых факторов космического полета, таких как измененная гравитация, гипомагнитная среда, другие дозовые нагрузки с иными источниками радиационного воздействия на организм", - добавил он.

Об участии Франции

Французская сторона создаст систему для получения прижизненной физиологической информации с датчиков, вживленных в грызунов, которые отправятся в космос на аппарате "Бион-М" №2, сообщил Сычев.

"Французы делали системы для получения прижизненной физиологической информации с датчиков, вживленных в грызунов (давление, частота пульса и т. п.). Когда речь зашла о втором "Бионе-М", начались переговоры с французами о разработке такой же системы для нового биоспутника", - сказал Сычев.

По словам замдиректора ИМБП, уже подписано соглашение, идут работы по созданию необходимого оборудования.

В настоящий момент у института есть 40 заявок на проведение послеполетного анализа. Их присылали ученые как из РФ, так и из других стран. Они выразили желание распределить между участниками биоматериал, на который оказывается наибольшее влияние космических факторов (мозг, сердце, половые органы, мышцы, костный мозг, селезенка, артерии). "Например, на сердце подано 260 заявок, а с учетом возможной гибели животных и 75 мышей не хватит, чтобы максимально удовлетворить все запросы", - добавил он.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщал, что второй спутник "Бион-М" может быть запущен на рубеже 2023-2024 годов.