На демонстраторе спутника "Скиф" в космос отправят таблички с желаниями детей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Таблички с желаниями детей в графическом или текстовом формате будут запущены на орбиту на демонстраторе спутника группировки "Скиф". Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он уточнил, что вместе с фондом UNITY запланированы несколько проектов для придания сил и уверенности в борьбе с болезнью детям с онкологическими заболеваниями. "В рамках реализации федерального проекта "Сфера" уже в 2022 году планируется запуск космического аппарата "Скиф-Д", на котором, благодаря совместным усилиям фонда UNITY и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева, будут размещены таблички детей с изображением их самых сокровенных желаний в графическом или же текстовом формате", - приводятся слова Блошенко в журнале "Русский космос".

По словам исполнительного директора, дети также смогут принять участие в создании дизайн-концепций, которые в будущем смогут попасть на корпус создаваемой в РФ метановой ракеты "Амур" с возвращаемой ступенью. Также они могут попасть на наземную космическую инфраструктуру, посадочные платформы, стать основой интерактивного лазерного шоу перед пуском. "Здесь поле для творчества и фантазии пока безгранично", - считает Блошенко.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.