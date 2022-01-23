Источник: принцип работы нового ж/д старта для ракет будет схож с "Баргузином"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Принцип работы железнодорожной платформы, которая разрабатывается предприятиями Роскосмоса для запуска ракет космического назначения, будет схож с создаваемым ранее боевым ракетным комплексом "Баргузин". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Принцип действия платформы будет похож, но это будет не скрытный поезд, а железнодорожная стартовая платформа, которая выезжает с ракетой из технического комплекса и в специально оборудованном тупике останавливается для вертикализации и пуска", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, запускать с такой платформы можно будет только сверхлегкие ракеты, например по типу "Крыло-СВ".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос" сообщил о постановке задачи инженерам и архитекторам НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и другим организациям госкорпорации разработать железнодорожные платформы для запуска легких и сверхлегких ракет. По его словам, уже звучат интересные предложения.

Разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" началась в 2013 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она велась Московским институтом теплотехники (МИТ). Планировалось, что поезд будет создан в интересах Ракетных войск стратегического назначения России. Однако в 2017 году проект не вошел в новую госпрограмму вооружения из-за недостатка финансирования, работы по проекту были прекращены.