{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: принцип работы нового ж/д старта для ракет будет схож с "Баргузином"

По словам собеседника ТАСС, запускать с такой платформы можно будет только сверхлегкие ракеты, например по типу "Крыло-СВ"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Принцип работы железнодорожной платформы, которая разрабатывается предприятиями Роскосмоса для запуска ракет космического назначения, будет схож с создаваемым ранее боевым ракетным комплексом "Баргузин". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Принцип действия платформы будет похож, но это будет не скрытный поезд, а железнодорожная стартовая платформа, которая выезжает с ракетой из технического комплекса и в специально оборудованном тупике останавливается для вертикализации и пуска", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, запускать с такой платформы можно будет только сверхлегкие ракеты, например по типу "Крыло-СВ".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос" сообщил о постановке задачи инженерам и архитекторам НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и другим организациям госкорпорации разработать железнодорожные платформы для запуска легких и сверхлегких ракет. По его словам, уже звучат интересные предложения.

Разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" началась в 2013 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она велась Московским институтом теплотехники (МИТ). Планировалось, что поезд будет создан в интересах Ракетных войск стратегического назначения России. Однако в 2017 году проект не вошел в новую госпрограмму вооружения из-за недостатка финансирования, работы по проекту были прекращены.

Теги
Россия
На демонстраторе спутника "Скиф" в космос отправят таблички с желаниями детей
Дети также смогут принять участие в создании дизайн-концепций, которые в будущем смогут попасть на корпус создаваемой метановой ракеты "Амур", отметил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко
Читать полностью