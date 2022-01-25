Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается в понедельник на странице SpaceX в Twitter.

Корабль приводнился в 16:05 по времени Восточного побережья США (во вторник 00:05 мск). Он доставил на Землю более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от Международной космической станции (МКС) произошла в воскресенье в автоматическом режиме. До этого отстыковка корабля, намеченная изначально на пятницу, дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Стыковка корабля с МКС произошла 22 декабря. Корабль доставил на орбитальную станцию примерно 3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для научных экспериментов, оборудование.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.