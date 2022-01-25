Специалист ЦПК считает целесообразным создание единого отряда космонавтов под эгидой ООН

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Создание единого отряда космонавтов под эгидой ООН в будущем является целесообразным, так как сообщество космонавтов будет расширяется и принимать новую конфигурацию. Такое мнение выразила научный сотрудник НИИ "Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина" Лидия Иванова.

Она отметила, что в долгосрочных планах развития пилотируемой космонавтики основной акцент идет на разработку средств обеспечения полета экипажей на Луну, их высадку на поверхность естественного спутника Земли, установление лунной инфраструктуры, освоение дальнего космоса, что потребует изменения подходов к отбору и подготовке космонавтов.

"Космическая кооперация и сообщество космонавтов будут расширяться и принимать новую конфигурацию. Целесообразно создание единого отряда космонавтов под эгидой ООН", - говорится в тезисах к докладу Ивановой об истории и перспективах пилотируемой космонавтики, подготовленных к XLVI Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения).

В материалах также говорится, что в будущем туристические полеты в космос будут доступны сотням и тысячам людей. Это, по мнению Ивановой, даст импульсы для самореализации землян, совершенствования аэрокосмической сферы и формирования нового сообщества тех, кто будет осваивать космос и в перспективе жить вне Земли.

По словам научного сотрудника, в настоящий момент в мире прослеживается тенденция развития частной космонавтики. "В России развитие частного сектора затруднено, так как ГК "Роскосмос" является замкнутой государственной корпорацией, но мировая тенденция коммерциализации космической деятельности, рост интереса к космическому туризму перед ГК "Роскосмос" ставит новые вопросы, которые требуют незамедлительного решения: поддержка отношений с партнерами, создание новой орбитальной станции, новые проекты и многие другие", - добавила Иванова.

XLVI Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения) пройдут в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 25 по 28 января.