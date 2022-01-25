Телескоп James Webb выведен на финальную орбиту

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Специалисты в понедельник осуществили финальный маневр по коррекции траектории телескопа James Webb для вывода аппарата ко второй точке Лагранжа и выхода на окончательную орбиту. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В 14:00 по времени Восточного побережья США [22:00 мск] Webb произвел включение своих ускорителей на протяжении примерно пяти минут (297 секунд) для финальной коррекции курса", - говорится в сообщении. Включение двигателей ускорило телескоп на 1,6 м/с, чего оказалось достаточно для вывода аппарата на нужный курс.

"Webb, добро пожаловать домой <...>. Мы на шаг приблизились к раскрытию загадок вселенной", - приводит пресс-служба слова директора NASA Билла Нельсона, который добавил, что "с нетерпением ждет первых новых видов вселенной уже этим летом".

Как отмечают в управлении, орбита в районе второй точки Лагранжа является очень удачным местом для размещения телескопа, так как при таком расположении оптика аппарата всегда будет находиться в тени от Земли и не перегреваться, при этом телескопу доступен отличный обзор космических объектов.

Запуск James Webb состоялся в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. С помощью James Webb будут изучать древнейшие во вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.