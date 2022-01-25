Для исследования Солнца в 2022 году запустят два наноспутника "Ярило"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Наноспутники "Ярило" №3 и "Ярило" №4 МГТУ им. Н. Э. Баумана будут запущены в рамках программы "Универсат" в 2022 году. Об этом говорится в тезисах к докладу представителей университета к XLVI Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения), которые намечены на 25-28 января.

Первые два наноспутника "Ярило" №1 и "Ярило" №2 были запущены на орбиту в 2020 году. "Запуск аппаратов [№3 и №4] планируется по программе "Универсат" ГК [госкорпорации] Роскосмос в 2022 году", - говорится в материалах.

Как уточнили в университете, помимо научных и прикладных задач в интересах российской науки проект преследует образовательную цель - речь идет о повышении качества инженерного образования путем вовлечения студентов в создание реальных образцов космической техники и научную работу во время обработки полученных данных.

Предполагается, что аппараты будут иметь размер 3U (100х100х340,5 мм). "Служебные системы (система электроснабжения, система радиосвязи, система ориентации и стабилизации, бортовой компьютер) модифицированы и доработаны на основе опыта разработки и летных испытаний предыдущих аппаратов", - говорится в тезисах.

В материалах уточняется, что спутники имеют большую отказоустойчивость систем, высокоскоростную радиолинию, увеличенный объем полезной нагрузки. Оба аппарата оснащены шестью датчиками МИРА (детекторы коротковолнового отраженного солнечного излучения) разработки Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН. "Эти датчики позволяют оценить альбедо [величину, характеризующую способность отражать поток электромагнитного излучения или частиц] Земли и радиационный баланс. <…> Полученные данные дают возможность проводить оценку показателей, влияющих на глобальное потепление", - говорится в тезисах.

На спутнике "Ярило" №4 будет испытан надувной модуль для сведения аппарата с орбиты после завершения его срока службы.