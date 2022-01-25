В РКК "Энергия" испытали прототип аппаратуры для исследования состава метеоров с МКС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложили изучать химический состав метеоров при помощи спектрометра, который можно установить на борту Международной космической станции. Об этом говорится в тезисах к докладу к XLVI Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения).

"Рассмотрена принципиальная возможность исследования химического состава метеоров из космоса, а также предложен функциональный облик научной аппаратуры для российского сегмента международной космической станции для космического эксперимента по изучению химического состава метеоров", - говорится в тезисах.

Как уточняется в материалах, прототип аппаратуры был собран и отработан в лабораторных условиях. Испытания позволили подтвердить алгоритмы и схему работы. В настоящий момент, пояснили в РКК "Энергия", большая часть метеоров исследуется с Земли: специалисты исследуют траектории полета и химический состав. Однако из-за атмосферных явлений и раннего сгорания некоторые объекты не могут быть исследованы таким методом.

"При падении в атмосфере тела начинают гореть, спектр этого излучения и является основным источником информации о химическом составе падающего тела. Расположение спектрометра в космосе позволит получать спектрограммы на самых ранних этапах горения в верхних слоях атмосферы, а также получать спектрограммы на этапах горения в нижних слоях атмосферы независимо от атмосферных явлений", - уточняется в материалах.

Предполагается, что спектрометр будет содержать камеру наблюдения, которая зафиксирует появление метеора, ограничит поле зрения соосного с камерой спектрометра и включит его. "Такой спектрометр может быть закреплен на иллюминаторе МКС и мог бы работать в автоматическом режиме", - говорится в тезисах.

XLVI Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения) пройдут в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 25 по 28 января.