Российскую орбитальную станцию задействуют в разработке технологий для лунной программы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Разрабатываемая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) может быть использована для разработки различных технологий, которые в будущем будут применяться в рамках лунной программы. Об этом сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"В сентябре прошлого года на совместном заседании бюро Роскосмоса и РАН было предложено, что обязательно у этой станции дополнительной задачей будет использование для разработки технологий в интересах лунной программы", - отметил Муртазин на круглом столе в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения).

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.

XLVI Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения) стартовали в МГТУ им. Н. Э. Баумана 25 января. Они продлятся до 28 января. В них принимают участие специалисты космической отрасли, а также студенты профильных вузов.