Посол РФ: Россия и Китай готовятся вскоре подписать соглашение о создании лунной станции

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Межправительственное соглашение России и Китая по сотрудничеству в создании лунной станции практически готово и может быть подписано в скором времени. Об этом заявил на пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Соглашение уже практически готово, кажется, что оно достаточно скоро может быть подписано", - поделился дипломат. Он напомнил, что к участию в создании Международной лунной станции приглашались все государства.

"Насколько я знаю, на сегодняшний день уже подписываются соглашения по отдельным темам исследований. Такие соглашения подписаны с одиннадцатью странами и международными организациями, в том числе и с российскими исследовательскими организациями", - рассказал Денисов. По его словам, "определенная правовая база в этом направлении уже есть".

Дипломат отметил, что это долговременная программа сотрудничества. Как сообщалось ранее в китайских СМИ, сначала предполагается совершать непилотируемые полеты, и только около 2035 года начнет создаваться собственно лунная станция.

В целом российско-китайское сотрудничество в космосе развивается "хорошо и плодотворно", сказал посол. В настоящее время у РФ и КНР действует программа космического сотрудничества на 2018-2022 годы. По словам Денисова, готовится к подписанию новая пятилетняя программа ей на смену.