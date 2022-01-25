Несколько экипажей "Союзов" с туристами отправятся на орбиту в ближайшие годы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что в ближайшие несколько лет на кораблях "Союз" будут запущены несколько экипажей с космическими туристами. Об этом сообщил во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим несколько экипажей космических туристов", - отметил Рогозин во время пленарного заседания в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения).

По словам главы Роскосмоса, в настоящий момент заявки на такие полеты есть.

В декабре прошлого года Рогозин сообщал журналистам, что российская группа потенциальных космических туристов находится в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и знакомится с тем, как проходят тренировки. По словам главы Роскосмоса, сейчас в изготовлении находится один корабль "Союз" для полета туристов в 2023 году. Он отметил, что попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых. К 2024 году планируется изготовить два "Союза" для туристов.