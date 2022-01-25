Полноразмерный макет "Ангары" для наземных испытаний доставят на Восточный летом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Ангара-НЖ", которая является полноразмерным макетом тяжелой "Ангары-А5", летом будет доставлена на космодром Восточный. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник.

"Ангара-НЖ" появится на Восточном уже в августе этого года, и она будет находиться в техническом комплексе", - отметил Рогозин во время пленарного заседания в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения)

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, "Ангара-НЖ" является полноразмерным макетом "Ангары-А5" для проведения комплексных наземных испытаний.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Пуски тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк. Впервые с космодрома Восточный ракета "Ангара-А5" будет запущена в конце 2023 года.