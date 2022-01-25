Спутник "Аист" могут запустить во время первого старта ракеты-носителя "Союз-5"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первой полезной нагрузкой ракеты-носителя "Союз-5" станет спутник "Аист". Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник.

"Мы планируем, что мы рискнем и пойдем на запуск в ходе первого пуска ракеты "Союз-5" <...> спутника "Аист". Не два, но один точно запустим, поэтому холостых пусков у нас не будет", - отметил Рогозин во время пленарного заседания в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения).

Глава Роскосмоса уточнил, что следующий пуск "Союза-5" будет в 2024 году с разгонным блоком.

Носитель разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".