Рогозин заявил о рисках из-за наличия одной площадки для пусков "Союзов" на Байконуре

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Только одна площадка для запусков ракет-носителей "Союз-2" есть на космодроме Байконур. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник.

"Мы рискуем очень серьезно, у нас нет технического резервирования для 31-й площадки, есть только одна позиция для стартов "Союз-2" [на Байконуре]", - отметил Рогозин во время пленарного заседания в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения).

По словам главы Роскосмоса, уже есть идеи, как решить проблему. "И дальше эту идею мы претворим в жизнь", - сказал Рогозин, пояснив, что на это потребуется два года.

Также на Байконуре есть два действующих старта для ракет-носителей "Протон-М", уточнил гендиректор госкорпорации.

В будущем под запуски "Союзов-2" может быть адаптирована площадка № 1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. В настоящий момент она законсервирована.

Ракеты типа "Союз" сейчас запускаются с четырех космодромов - Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.