Корабль "Союз МС-21" получит имя "Королев"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-21", запуск которого запланирован на 18 марта, получит имя "Королев". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Сам космический корабль "Союз МС-21", на котором отправятся космонавты, получит собственное имя - "Королев" - в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева - выпускника МГТУ, под руководством которого в Особом конструкторском бюро № 1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия") было положено начало семейству пилотируемых кораблей "Союз", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, сам запуск будет называться "Бауманским стартом", поскольку на борту будут находиться три выпускники МГТУ им. Н. Э. Баумана - космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Также на третьей ступени ракеты-носителя будет размещен герб университета.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).