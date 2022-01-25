Модули Российской орбитальной станции будут выводить при помощи "небольших буксирчиков"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Разрабатываемая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет строиться в космосе при помощи специальных буксиров. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Мы РОСС тоже намереваемся строить с помощью небольших буксирчиков, которые бы, как гиганты, брали большие модули и тащили бы их", - рассказал Соловьев в интервью "Роскосмос-ТВ".

По словам генконструктора, аналогом такого выведения является полет к МКС узлового модуля "Причал" в ноябре прошлого года. "У него была сложная архитектура с точки зрения управления, каких-то навигационных вещей, ориентации. <…> Впервые отрабатывали задачи малюсенького буксира для транспортировки серьезных модулей, которые в 2-3 раза больше этого буксира с хорошей точностью", - добавил он.

Соловьев подчеркнул, что такая стыковка не является аналогом причала грузового корабля "Прогресс" к МКС. "Есть такое понятие "момент инерции" - насколько вяло аппарат реагирует на все деяния. Так вот этот модуль "Причал" по некоторым осям в 10-15 раз хуже управлялся, чем "Прогресс", - пояснил он.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.