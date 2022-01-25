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Специалисты США в 2021 году обратились к РФ для обсуждения затопления МКС

Как заявили в РКК "Энергия", "это довольно сложная баллистическая задача"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты из США в 2021 году впервые всерьез обратились к России, чтобы решить, как в будущем будет затоплена Международная космическая станция (МКС). Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев.

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"Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году", - сказал Соловьев в интервью "Роскосмос ТВ".

По словам генконструктора, эта мысль впервые серьезно прозвучала со стороны американских партнеров в 2021 году. "Причем стали говорить американцы, которым можно доверять, мы их хорошо знаем, плотно работаем с 1993 года", - добавил он. США уже давно думают, что делать дальше, отметил Соловьев, поскольку понимают, что надо создавать новую станцию.

В январе в презентации, представленной гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на совещании по итогам 2021 года, сообщалось, что госкорпорация и NASA ведут консультации о продлении эксплуатации МКС до 2030 года.

Идеи РФ

США не очень афишируют заимствования из российской пилотируемой космонавтики, но они есть, считает Соловьев. "Американцы - народ очень практичный. Они не очень, может быть, афишируют достижения, которые они у нас подсмотрели, но очень быстро, уверяю вас, у меня масса примеров, тут же используют для нужд своих кораблей", - заявил Соловьев.

По словам генконструктора, он старается эпизодически внимательно наблюдать за основателем SpaceX Илоном Маском. "У нас во всех организационных делах мы должны сто раз все проверить, перепроверить и иногда провести не очень несущие здравый смысл испытания. Маск сразу сказал: "Ребят, я лучше всех знаю этот корабль, я больше всех заинтересован в успехе, потому что я вложил в это деньги, давайте договоримся, что я буду его испытывать по таким программам, которые считаю целесообразными". <…> С NASA он договорился", - сказал Соловьев.

Сейчас к МКС кроме российских пилотируемых "Союзов" летают корабли Crew Dragon разработки SpaceX.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияМаск, Илон
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