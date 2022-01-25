На Марсе нашли следы недавней сейсмической активности

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Индийские ученые из Ахмедабада обнаружили свидетельства недавней геологической активности на Марсе. Об этом сообщила во вторник газета India Today.

"Ученые Лаборатории физических исследований (г. Ахмедабад) обнаружили тысячи следов от валунов, катившихся по поверхности Марса. Эти следы говорят о недавней сейсмической активности на Красной планете", - пишет издание.

Доцент кафедры планетарных наук лаборатории в Ахмедабаде доктор С. Виджаян, проводивший исследование, заявил, что "Марс в настоящее время сейсмически активен". "Следы от валунов исчезают за 4-8 лет, это подтверждает, что некоторые из них появились недавно", - сказал Виджаян.

В рамках исследования индийские ученые проанализировали снимки, сделанные с 2006 по 2020 годы камерой высокого разрешения для научных экспериментов (HiRISE) со спутника NASA. Всего они изучили 4,5 тыс. следов от катившихся крупных камней общей протяженностью около 900 км.

Это не первые свидетельства геологической активности на Марсе. Французский сейсмометр SEIS, установленный на аппарате InSight, который совершил посадку на планете в 2018 году, за первые полгода наблюдений зафиксировал 174 толчка. Это подтвердило, что недра планеты до сих пор остаются сейсмически активными, несмотря на мнение ряда ученых, что Марс - это холодная мертвая планета.