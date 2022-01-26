Четыре японских спутника зондирования Земли запустят в 2022 году на ракете "Союз"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Четыре спутника дистанционного зондирования Земли GRUS будут запущены с космодрома Байконуре на ракете-носителе "Союз" в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Японская компания Axelspace Corporation подписала контракт с компанией "Главкосмос Пусковые услуги" (дочернее предприятие "Главкосмоса", входит в госкорпорацию "Роскосмос") на запуск четырех космических аппаратов GRUS. Они будут запущены на российской ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Байконур в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, эти аппараты должны пополнить группировку AxelGlobe, которая в настоящий момент насчитывает пять спутников на околоземной орбите.

"Космические аппараты GRUS меньше обычных спутников дистанционного зондирования Земли, но при этом способны делать высококачественные снимки с разрешением 2,5 м", - отметили в Роскосмосе.

Первый спутник группировки предоставляет услуги с мая 2019 года, с июня 2021 года число аппаратов группировки увеличилось до пяти.