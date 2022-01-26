Эксплуатацию Белорусского космического аппарата продлили до 2025 года

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Эксплуатация Белорусского космического аппарата (БКА) на околоземной орбите продлена до 2025 года включительно. Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.

"В январе текущего года принято согласованное решение о продлении эксплуатации БКА на орбите до 2025 года включительно", - сказал он в интервью агентству БелТА, опубликованном в среду. По его словам, в 2021 году НАН совместно с предприятием "Корпорация "ВНИИЭМ" госкорпорации "Роскосмос" провели оценку технического состояния аппарата. "По заключению специалистов, остаточный эксплуатационный ресурс спутника, а также запас топлива для коррекции орбиты достаточны для продления его эксплуатации не менее чем на четыре года", - пояснил председатель.

Он подчеркнул, что созданная на основе БКА система дистанционного зондирования Земли работает устойчиво и в полном объеме выполняет задачи. При этом она обеспечивает информацией 26 организаций, входящих в структуру 11 министерств и ведомств республики. По словам Гусакова, получаемая с БКА информация используется для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния природных ландшафтов, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Космические снимки составляют основу для создания топографических и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и процессе аэрокосмического образования.

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли с момента запуска в 2012 году работает в совместной российско-белорусской орбитальной группировке. Его изначальный срок эксплуатации был рассчитан на пять лет, однако позже продлевался. В январе 2020 года между НАН и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей группировки спутников на основе информационного ресурса российских космических аппаратов "Канопус-В" №3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".