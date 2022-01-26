Рогозин: стройка стартового комплекса под "Ангару" на Восточном идет круглосуточно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Строительство второй очереди космодрома Восточный, которое включает возведение стартового комплекса для запусков ракеты-носителя "Ангара", ведется круглосуточно. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

"Стартовый стол для тяжелой "Ангары" - грандиозное по масштабам и инженерной сложности, но не единственное подобного рода технологическое сооружение второй очереди космодрома Восточный. Стройка идет, идет круглосуточно", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы госкорпорации, строительство должно завершиться до конца года, после чего начнутся испытания технологического оборудования и подготовка к началу летно-конструкторских испытаний нового пилотируемого корабля "Орел" в декабре 2023 года.

"А в техническом комплексе начата работа по подготовке рабочих технологических мест для "Ангары" и "Орла", - добавил Рогозин.

В рамках рабочей поездки на космодром гендиректор Роскосмоса вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым провел совещание региональных властей и организаций госкорпорации по развитию территории и города Циолковского.

Как ранее рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец на своей странице в Facebook, делегация госкорпорации должны посетить стартовую площадку, сооружения технического комплекса, монтажно-испытательный корпус и склад блоков ракет-носителей. Рытье котлована для пускового комплекса для ракеты "Ангара" на Восточном началось в июне 2019 года.