Космонавт Николай Чуб получил американскую визу для тренировок в США

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США выдали российскому космонавту Николаю Чубу визу, чтобы он смог посетить тренировки в Космическом центре им. Джонсона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - отметили в госкорпорации.

22 января в Роскосмосе сообщили, что безопасность пребывания российского космонавта Чуба на Международной космической станции (МКС) во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Как уточнили в госкорпорации, американская виза нужна космонавту для первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом станции.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре этого года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.