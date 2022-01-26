Рогозин заявил, что проблем с американскими визами для космонавтов нет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не успел "чернила купить", чтобы написать письмо по поводу невыдачи американской визы российскому космонавту Николаю Чубу, проблемы больше нет.

"Я даже не успел чернила купить, чтобы сочинить письмо американскому султану. Визы есть, проблем нет. Работаем с NASA дальше", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

22 января в Роскосмосе сообщили, что безопасность пребывания российского космонавта Чуба на Международной космической станции (МКС) во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Как уточнили в госкорпорации, американская виза нужна космонавту для первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом станции.

В понедельник в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что Чубу выдали визу США. Рогозин сообщил, что американскую визу также получила единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина, которая станет первой участницей перекрестных полетов от РФ.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Линдона Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре этого года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.