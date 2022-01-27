В Роскосмосе заявили, что необходим документ по регулированию добычи космических ресурсов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно разработать юридически обязывающий документ, который будет регулировать разработку космических ресурсов в коммерческих целях. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в преддверии 55-летия с момента подписания Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

"Международному сообществу в ближайшее время придется внимательнейшим образом отнестись к данному вопросу и создать юридически обязывающий документ по разработке космических ресурсов в коммерческих целях на основе международного консенсуса", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, как соотносится договор 1967 с принятым в США законом "О конкурентоспособности коммерческих космических запуском", который разрешает коммерческую разведку и эксплуатацию ресурсов без провозглашения права собственности на разрабатываемый объект.

Такой документ, убеждены в госкорпорации, обеспечит применение международного права к такой деятельности.

В Роскосмосе напомнили, что правовое регулирование разведки и добычи космических ресурсов активно обсуждается на международных площадках, в том числе в рамках ООН. Национальное законодательство, как полагают в госкорпорации, может стать дополнением к международному космическому праву и способствовать его развитию, но только если оно соответствует международным обязательствам государства и имеет позитивный эффект для установления будущего международно-правового режима в космосе.

Договор о космосе

Договор 1967 года является одним из основополагающих документов международного космического права, напомнили в пресс-службе. "Вместе с тем увеличение числа участников космической деятельности <...> влечет за собой множество технических, юридических и политических проблем, которые требуют серьезного глобального рассмотрения, в первую очередь на площадке ООН", - заявили в Роскосмосе.

Договор о принципах деятельности по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан 27 января 1967 года Советским Союзом, США и Великобританией. Тогда же его открыли для подписания остальными странами мира. Документ вступил в силу 10 октября 1967 года (условием была ратификация пятью государствами, включая три державы-депозитария). Этот документ был одобрен на 21-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 1966 года.

По состоянию на январь 2022 года участниками Договора о космосе являются 111 государств, еще 23 подписали документ, но не завершили ратификацию.