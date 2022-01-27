Эксперт: "эпоха Дикого Запада" в освоении космоса не прекратится до серьезного инцидента

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новые нормы, регламентирующие освоение космического пространства, нужны для прекращения "эпохи Дикого Запада" в космосе, но заставить игроков договориться о новых правилах сможет только серьезный инцидент. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Андрей Ионин в преддверии 55-летия с момента подписания представителями СССР, Великобритании и США Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

"Все понимают, что нужно международное регулирование недопущения милитаризации космоса и использования космоса коммерческими операторами. Но слишком многим сильным игрокам, в том числе мировым державам, договориться будет крайне сложно. А бизнес-игрокам это невыгодно, и в этом состоит главная проблема. Обычно в этой ситуации должен случиться какой-то "карибский кризис", какая-то критическая ситуация, которая заставит всех договариваться, после которой станет понятно, что договориться надо. Я думаю, что до такой критической ситуации регулирования не будет", - сказал Ионин.

Он отметил, такой кризис может привести к тому, что договариваться будет поздно. "Есть такой эффект Кесслера, когда образование космического мусора приобретает лавинообразный характер. Понятно, что это кризис и после него точно договорятся, но, к сожалению, реализация этого сценария приведет к тому, что космическое пространство будет очень сложно использовать, потому что количество осколков будет таким большим, что практически невозможно будет увернуться", - сказал эксперт.

Ионин отметил, что договор 1967 года был принят в совсем другой геополитической обстановке и нуждается в обновлении. Если тогда речь шла, по сути, о двух странах - СССР и США с небольшим присутствием Европы, то сейчас круг участников расширился, в том числе появились частные компании.

По словам Ионина, о недопущении использования космоса в военных целях в современных реалиях странам будет сложно договориться "по причине уже другой геополитики, но не менее острой, чем это было 55 лет назад". "Мы часто видим, что когда США предлагают что-то, то Россия и Китай это отвергают, и наоборот. Договориться в этой ситуации крайне сложно, и не только в космосе, но и на Земле. Точнее, мы не можем договориться в космосе, потому что и на Земле не можем", - пояснил он.

Согласно договору 1967 года, ответственность за нештатные ситуации в космосе несла страна, которой принадлежат эти космические объекты. "Сейчас круг участников расширился, и эти участники частные, и так как они не страны, то они никакой ответственности не несут. Кто несет ответственность за Space X? По этим международным законам, никто, потому что это не государство, ну или американское государство, но оно вряд ли будет нести ответственность. Поэтому сейчас мы видим в космосе эпоху Дикого Запада. Так как регулирования нет, можно делать практически все, что угодно", - отметил эксперт.

Не все новые игроки имеют мирные цели

Историк космонавтики Александр Железняков в беседе с ТАСС согласился с необходимостью корректировки международного соглашения и подчеркнул, что не все появившиеся с тех пор игроки имеют мирные цели.

"Сейчас ситуация изменилась из-за того, что появились и новые глобальные игроки - в первую очередь Китай. Свои устремления в космосе обозначили многие другие страны, причем не всегда с мирными намерениями. Например, Иран имеет достаточно большую программу милитаризации космического пространства, и в Китае ведутся работы, и Индия проявляет интерес к военному использованию космоса. Поэтому, конечно, нужно создавать новый документ, учитывающий эти реалии - расширение космического клуба и многополярность мира", - заявил он.

По мнению эксперта, необходимо учитывать, что кроме государственных структур в освоении космического пространства сейчас участвуют и частные корпорации. "Пока они только выполняют заказы либо коммерческих компаний, либо правительственных ведомств, но в будущем, и достаточно обозримом будущем, они могут проявить довольно серьезные амбиции по освоению небесных тел, по добыче каких-то полезных ископаемых на других планетах. Конечно, эти вопросы необходимо сейчас регламентировать и учитывать вот эти будущие риски, которые могут возникнуть при появлении этих новых игроков", - сказал Железняков.

По словам историка космонавтики, Россия выступает за расширение участия частных компаний в освоении космического пространства. "Это дополнительные средства, которые можно на это направить. У государства на все программы просто не хватает денег. Но для нас это интересно, потому что, надеюсь, и мы когда-нибудь приступим к освоению других небесных тел, к добыче полезных ископаемых, и чтобы не возникало конфликтов интересов, межгосударственных конфликтов, конечно, нужно это заранее все регламентировать", - сказал он.

По его словам, в 1967 году нормы разрабатывались в спешке, и с тех пор стало очевидно, что их создатели не могли все предусмотреть. "Наконец, почему надо эти международные соглашения не то что менять в корне, но их подкорректировать, из-за того, что при составлении этих документов в 1967 году, конечно, не только не учитывались многие возникшие факторы, но и эти документы создавались в относительной спешке, поэтому не все могли предусмотреть. Сейчас эти тонкие места уже видны", - заявил он, отметив, что необходимо все это учитывать и создавать новое международное космическое право.

Системы космического интернета

По словам Ионина, необходимо регламентировать развертывание систем космического интернета: аппаратов становится много, и их эксплуатация основана на бизнес-интересе, а требования не установлены.

"У собственников этих систем возникает непреодолимое с точки зрения получения прибыли желание минимизировать затраты на безопасность. Их нельзя осуждать, потому что они работают в условиях отсутствия регулирования. И это регулирование надо разрабатывать, такие работы ведутся уже несколько лет, но пока я не вижу критической массы, чтобы это было принято. Люди начинают понимать, что регулировать надо, потому что создаются проблемы, создаются риски с точки зрения космического мусора, но ни крупные бизнес-игроки, ни государства в этом не заинтересованы. Это, скорее, эксперты", - подчеркнул Ионин.

Он напомнил, что, в частности, глава Space X Илон Маск заявил, что у него будет 40 тыс. аппаратов, есть и другие крупные проекты. "Астрономы заявляют, что такое большое количество аппаратов мешает их наблюдению за космосом и влияет на деятельность систем связи. Есть системы связи, которые используются в различных критических приложениях, в авиации, морской связи, и сейчас с их использованием тоже много проблем", - сказал Ионин.

По его словам, США везде пытаются продвинуть свое национальное регулирование. "Когда три года назад экс-президент США Дональд Трамп объявил о проекте "Артемида" по Луне, они тоже отказались признавать различные международные договоренности в области космоса и всем рекомендовали ориентироваться на американское национальное законодательство. Однако поскольку основные компании, которые занимаются использованием космоса, - американские, понятно, что они если и будут регулировать, то, скорее, под свои интересы", - сказал эксперт.

В свою очередь Железняков считает, что вопрос применения и использования глобальных интернет-систем регламентировать нужно, но приоритетом является регулирование военного использования космического пространства. "Поэтому я бы сейчас на первое место сосредоточил внимание на недопущении вывода военных ударных систем в космическое пространство и недопущение каких-либо конфликтов, а вопросы применения и использования глобальных интернет-систем, интернет-торговли и прочего - конечно, это было бы хорошо тоже регламентировать, но как это сделать, я, честно говоря, пока не представляю", - сказал он.