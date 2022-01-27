Астронавт считает, что сотрудничество в космосе поможет уйти от конфронтации с Россией

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германский астронавт Европейского космического агентства Александер Герст полагает, что сотрудничество с Россией в космосе может помочь укреплению взаимопонимания и таким образом поспособствовать разрешению украинского кризиса.

Как заявил Герст агентству DPA в четверг в кулуарах Европейской космической конференции в Брюсселе, полеты в космос настолько сложны, что вынуждали страны сотрудничать друг с другом даже в годы холодной войны. "Это всегда было взаимопонимание между народами, - сказал астронавт. - Когда вы садитесь с кем-то на космический корабль, отправляетесь в космос, а затем видите Землю со стороны, такие вещи, как национальность, стираются". "Очевидно, что здесь нет границ", - добавил он.

Украинский кризис, по словам Герста, беспокоит немцев. "Мы также с беспокойством относимся к таким конфликтам. Мы надеемся, что наши товарищи смогут его преодолеть, и мы пытаемся внести свой вклад в это", - отметил, однако, он, говоря о российских коллегах-космонавтах, с которыми он долгие годы тренируется и дружит.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.

Александер Герст - немецкий ученый, геофизик и вулканолог, 11-й астронавт Германии. В 2010 году прошел курс подготовки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и получил квалификацию "пользователь" систем российского сегмента Международной космической станции. В 2014 году в составе экипажа российского корабля "Союз ТМА-13М" прибывал на МКС. Второй полет в космос совершил на "Союзе МС-09" в 2018 году.