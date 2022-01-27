Шесть спутников "Скиф" запустят до 2027 года в рамках программы "Сфера"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Роскосмос планирует обеспечить запуск шести спутников "Скиф" примерно до 2027 года. Об этом сообщил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации Сергей Прохоров.

Он уточнил, что в рамках программы "Сфера" планируется запустить две системы связи. "Первая система - "Скиф". Мы планируем уже в этом году обеспечить запуск демонстрационного образца аппарата для защиты орбитально-частотного ресурса РФ и в последующем, где-то до 2027 года, обеспечить запуск шести космических аппаратов для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет", - отметил Прохоров на конференции "Стартапы, разработки, нормативная база в космической отрасли".

Вторая система связи - "Марафон-IoT" для интернета вещей. Разработка ведется в АО "Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.