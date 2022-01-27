Российскую сверхлегкую ракету-носитель могут запустить в космос после 2026 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первые испытания прототипа сверхлегкой ракеты для выведения малых спутников на орбиту, над которым работают компании-участники конкурса "Аэронет-НТИ", могут пройти в 2026-2027 годах. Об этом в четверг журналистам сообщил Роман Жиц, руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) по частной космонавтике.

Конкурс среди российских разработчиков предполагает создание ракеты и межорбитального малого разгонного блока, которые будут выводить на орбиту объекты с полезной нагрузкой около 250 кг.

"Если будет найдено соответствующее финансирование, прототип буксира начнет испытания в космосе в 2024-2025 годах, а прототип ракеты, первые испытательные запуски, начнутся в 2026-2027", - сказал Жиц на медиаконференции "Стартапы, разработки, нормативная база в космической отрасли", организованной Платформой НТИ.

Заказчиком разработки выступает АНО "Аналитический Центр "Аэронет". На первом этапе конкурса жюри, в состав которого входят представители "Роскосмоса", фонда "Сколково" и ряда других организаций, отобрало шесть компаний, которые представили свои инженерные записки для ракеты, и пять компаний, разработавших решения для создания блока.

В апреле 2021 года эксперты выбрали по три лучших заявки в каждой категории, которые прошли на следующий этап конкурса. К концу марта участники должны завершить работу над аванпроектами разработок. Ранее Платформа НТИ сообщала, что потенциальным потребителем услуги вывода малых космических аппаратов с помощью сверхлегкой ракеты и малого разгонного блока является "Роскосмос" для реализации программы "Сфера".

"К Дню космонавтики в этом году мы объявим уже двух победителей по [разработке] аванпроектов в номинациях сверхлегкой ракеты и буксира. Затем они продолжат более серьезную проработку эскизных проектов, по окончании которой будет выбран один лучший проект ракеты и буксира", - сказал представитель направления "Аэронет" НТИ.