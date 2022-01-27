Отработка программного обеспечения "Луны-25" завершится в апреле

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отработка программного обеспечения межпланетной автоматической станции "Луна-25" ведется в НПО им. С. А. Лавочкина, она завершится в апреле. Об этом сообщил главный конструктор аппарата Павел Казмерчук на Совете РАН по космосу, прошедшем 26 января.

"В НПО сейчас активно ведутся работы по отработке программного обеспечения, которые должны быть завершены в апреле этого года. Что касается электрорадиотехнических испытаний, то они продолжаются, и мы планируем завершить эти работы в марте текущего года", - приводятся слова Казмерчука в сообщении портала "Научная Россия".

По словам главного конструктора, в настоящее время практически завершена наземная отработка основных экспериментальных изделий и составных частей космического аппарата. "В части комплекса научной аппаратуры все приборы изготовлены, поставлены в НПО Лавочкина, прошли интеграцию в составе космического аппарата. Летный прибор находится в НПО Лавочкина, и буквально на днях мы завершили процедуры по входному контролю. В ближайшее время он начнет испытания в составе космического аппарата", - добавил Казмерчук.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск ракеты "Союз-2.1б" с межпланетной автоматической станцией "Луна-25" запланирован на май - июль 2022 года. По его словам, июль предпочтительнее по энергетике. На Королевских чтениях представитель НПО им. Лавочкина сообщил, что оптимальной расчетной датой старта аппарата "Луна-25" в текущем году является 23 июля, резервной - 24 июля.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Она будет запущена на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Цель проекта - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что аппарат будет посажен недалеко от кратера Богуславского. В настоящий момент "Луна-25" проходит испытания .