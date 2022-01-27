Космонавт Кикина хотела бы слетать в космос не только на Crew Dragon, но и на "Союзе"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина рассказала, что хотела бы полететь в космос не только на американском корабле Crew Dragon, но и на российском корабле "Союз".

"Они [корабли "Союз" и Crew Dragon] разные, они оба мне интересны. Но мой родной, к которому я готовлюсь уже девять лет, - это "Союз". В любом случае в своей жизни я бы хотела на нем совершить свой полет. [Crew Dragon], безусловно, интересный и вызывающий какие-то желания его попробовать и на нем полетать тоже", - сказала Кикина в интервью "Роскосмос ТВ".

Космонавт рассказала, что уже прошла первую десятидневную подготовку к полету на американском корабле. "Я сейчас нахожусь на развилке, я себя сразу представила лыжником, у которого разъезжаются ноги в разные стороны. Я одной ногой стою на подготовке с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным как дублирующий экипаж [экспедиции МКС-67], а второй - уже еду по программе Space Crew Dragon", - добавила она.

Также Кикина рассказала, что возьмет с собой на МКС. "Я возьму с собой хорошее настроение и заряд бодрости на классную работу. А если говорить о физических вещах, я, конечно, возьму фотографии близких людей, какие-то вещи небольшие. Тяжело об этом думать, я сейчас совершенно не об этом думаю. Вот подойдет к этому дело - я решу эти вопросы", - сказала он.

По словам космонавта, на МКС она хотела бы больше работать по техническим задачам. "Да, популяризаторскую деятельность никто не отменял, и в любом случае она будет на мне однозначно. Поставят задачу - буду делать, сделаю это с удовольствием", - добавила она.

Кикина также рассказала, что у нее нет страницы в Instagram. "Я себя прекрасно чувствую без этого", - заключила космонавт.

Ранее в интервью газете The New York Times глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует осуществлять совместно с NASA по одному перекрестному полету в год в 2022-2024 годах. Ранее он рассказал журналистам, что космонавт Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов в 2022 году. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства.