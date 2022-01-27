В NASA заявили, что рады принять российских космонавтов для проведения тренировок

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) радо принять российских космонавтов для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Об этом представитель ведомства сообщила в четверг в ответ на запрос ТАСС, комментируя недавние сложности с выдачей американской визы россиянину Николаю Чубу.

"NASA с нетерпением ждет возможности принять космонавтов из числа наших международных партнеров для участия в запланированных тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона", - говорится в заявлении.