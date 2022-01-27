В НАСА заявили, что рады принять российских космонавтов для тренировок в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) радо принять российских космонавтов для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Об этом представитель ведомства сообщила в четверг в ответ на запрос ТАСС, комментируя недавние сложности с выдачей американской визы россиянину Николаю Чубу.

"НАСА с нетерпением ждет возможности принять космонавтов из числа наших международных партнеров для участия в запланированных тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона", - говорится в заявлении.

22 января в Роскосмосе сообщили, что безопасность пребывания Чуба на Международной космической станции (МКС) во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Как уточнили в госкорпорации, виза нужна космонавту для первой пятинедельной сессии с целью ознакомления с американским сегментом станции.

В понедельник в пресс-службе Роскосмоса проинформировали, что Чубу выдали визу США. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что американскую визу также получила единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина, которая станет первой участницей перекрестных полетов от РФ.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре этого года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой на "Союзе МС-23" намечен на весну следующего года.