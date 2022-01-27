В КБ "Южное" заявили, что связь с украинским спутником "Сич-2-30" есть, но прерывается

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Связь с украинским спутником "Сич-2-30", запущенным 13 января с помощью американской ракеты-носителя, налажена, но периодически прерывается. Об этом заявил главный конструктор и начальник Конструкторского бюро "Южное" - производителя спутника Константин Белоусов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о потере связи со спутником.

"Связь есть, но она периодическая из-за дефицита энергетики. При этом отказов бортовой аппаратуры нет. В сложившихся условиях она функционирует штатно", - приводит в четверг его слова издание "Сегодня".

В КБ "Южное" также пояснили, что "во время первых важнейших сеансов устойчивую связь с украинским спутником установить не удалось из-за нехватки энергии". Стабильной связи, заявили в бюро, помешал ряд внешних факторов. "Как поясняют инженеры, "Сич-2-30" повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли. В то же время прямое солнечное излучение либо вовсе не попадает, либо попадает под слишком маленьким углом, из-за чего спутнику пришлось перезагрузиться в автономном режиме", - отметили в КБ "Южное".

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 13 января. SpaceX доставил на орбиту в общей сложности 105 космических аппаратов из 20 стран. В их числе украинский спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)", срок эксплуатации которого составляет три года. Основным производителем спутника является КБ "Южное", сумма контракта на запуск "Сич 2-30 (2-1)" ракетой-носителем SpaceX составила $1,99 млн.

Комментируя запуск, президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале напомнил, что Украина вывела свой спутник в космос впервые за последние десять лет. В день запуска украинского спутника Зеленский сообщил, что с ним установлена связь. Однако позже бывший сотрудник Государственного космического агентства Андрей Колесник заявил, что были опознаны 55 из 105 аппаратов миссии, но украинского среди них нет.