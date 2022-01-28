Старт ракеты SpaceX с итальянским спутником перенесли на сутки

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed был перенесен с четверга на пятницу из-за плохих погодных условий.

Информация об отмене запуска с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди появилась за полчаса до старта, который должен был состояться в 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск). "Из-за неблагоприятных погодных условий теперь планируем [запуск] на пятницу, 28 января в 18:11 по времени Восточного побережья США (29 января в 02:11 мск - прим. ТАСС)", - написала пресс-служба компании в Twitter.

Готовящийся к отправке радиолокационный спутник принадлежит Итальянскому космическому агентству. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года.